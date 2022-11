A grande revolta contra os impostos em Minas Gerais e o degredo de muitos dos queixosos para África

Os chamados “furores sertanejos” ocorreram entre março e setembro de 1736 nos sertões dos rios das Velhas e São Francisco, na região norte da capitania de Minas Gerais, no Brasil. Foi um período marcado por conflitos armados, pestes e fomes. Os “motins do São Francisco”, como foram chamados na época, explodiram quando membros de diversos grupos sociais - fazendeiros e criadores, senhores de escravos, forros, mamelucos e livres não proprietários - se voltaram contra o novo método de arrecadação dos Quintos Reais, os impostos que recaíam sobre a exploração aurífera na capitania das Minas Gerais e se designavam capitação.

A nova taxa passava a incidir sobre a propriedade escrava e sobre os forros, antigos escravos. Ou seja, além das pessoas envolvidas na extração aurífera, passava-se a tributar também grande parte da população local que se dedicava apenas à criação de gado e à agricultura de abastecimento das áreas mineradoras.

