Semana mais curta só favorece quem ganha bem

Os ganhos para a saúde e conciliação familiar dos trabalhadores são apontados como benefícios diretos da redução de horários. Mas, pese embora as experiências positivas, quer o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina no Trabalho (SPMT), Jorge Barroso Dias, quer Fátima Lobo, psicóloga das organizações e professora da Universidade Católica de Braga, defendem que não é líquido que a redução de horários resulte em ganhos para os profissionais.

Porquê? Num país de baixos salários, trabalhar menos um dia por semana ou menos horas por dia não se traduz, necessariamente, em maiores períodos de lazer ou de dedicação à família. A medida, acredita Jorge Dias, abre caminho à acumulação de vários empregos para alcançar melhores rendimentos e, por isso, “a maior desgaste dos profissionais e sacrifício familiar”.

