O que se passou no país e no mundo

A Polícia Judiciária fez buscas, esta quinta-feira 16 de janeiro, ao Banco Montepio, e à sua acionista, a Associação Mutualista Montepio Geral. Os alvos eram os negócios em torno de José Guilherme, o construtor civil que ficou conhecido por oferecer 14 milhões de euros a Ricardo Salgado, e do seu filho, Paulo Guilherme. As diligências também chegaram ao BNI Europa, banco português de capitais angolanos.

Em causa estão factos que ocorreram entre 2011 e 2014, quando à frente do Banco Montepio – então apenas designado por Caixa Económica Montepio Geral – estava António Tomás Correia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.