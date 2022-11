Família Real britânica. 10 momentos que marcaram os Windsor nos últimos 100 anos

Com a morte de Jorge V em Janeiro de 1936, sobe ao trono o seu filho mais velho, Eduardo. O solteirão Príncipe de Gales sobe ao trono com fama de playboy que gostava de manter casos com mulheres casadas, já que estas não teriam a tentação de tornar a relação pública ou oficial. Aliás, é uma das suas amantes que lhe apresenta Wallis Simpson, a americana duplamente divorciada pela qual abandonará um Império.

O seu desejo de fazer de Wallis sua Rainha consorte marcará os seus cerca de 11 meses de reinado. No Parlamento e Governo a questão é amplamente colocada. O monarca inglês é o chefe da Igreja Anglicana, que, à data, não aceita o divórcio — e muito menos o casamento de divorciados. Além da questão religiosa, Wallis e Eduardo são demasiado irreverentes e desrespeitam ostensivamente as tradições da monarquia inglesa.

