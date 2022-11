Esplanadas: aproveitar o sol de inverno entre mantas, aquecedores, chás e cocktails

É certo que sabe muito melhor uma esplanada no verão, mas as cidades de Lisboa e do Porto prepararam-se, no que às esplanadas diz respeito, para os dias mais frios. Há mantas quentes e aconchegantes para colocar nas costas ou nas pernas, elegantes aquecedores a gás entre as mesas e seleções de chás, bebidas quentes ou petiscos retemperadores para aguentar as temperaturas mais baixas. Aproveite estas sugestões do Boa Cama Boa Mesa para matar saudades do verão, numa destas esplanadas de Lisboa e do Porto.

A vista é do Tejo, naturalmente, mas há muito mais do que o horizonte. Há almoços ao fim de semana, que devem ser prolongados, há aquecedores e há muitas formas de combater as baixas temperaturas, como as aulas de dança ou a música ao vivo. Por estes dias o almoço de domingo tem sido risoto de frango, frango frito e espuma de miúdos. E no dia 26 de janeiro antes do sol se por, há música com os 24 Robbers Swing Band. Com uma programação dinâmica e cozinha de autor, há sempre a opção duma bebida para ajudar a temperatura a subir. Desde os mais habituais, Gin (desde €10) e sangria (desde €19,50), à longa lista de cocktails da casa, com opções como o 1ª classe (€9), Miss Xabregas (€9) e Cabaret da Roxa (€9).

