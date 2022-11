Dentro de uma década, os millenials serão os mais qualificados e com mais rendimentos

É a geração mais afetada pela crise financeira. Ao mesmo tempo representa as faixas etárias mais qualificadas da sociedade. Em 2030, os millennials vão representar 40% da população mundial ativa. Com os seus primeiros membros a chegarem aos 50 anos no final da década, esperam-se fortes mudanças urbanísticas e nos espaços de trabalho. Mas não só: responsáveis pelo crescimento do comércio online, impulsionadores da economia partilhada e das novas formas de trabalhar, serão também os que terão mais rendimento disponível.

Esta é uma das conclusões do estudo da consultora Cushman&Wakefield, DemographicShifts, que analisa o impacto no mercado imobiliário das alterações demográficas que são esperadas ao longo da próxima década.

