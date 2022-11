A sindicalista que nunca quis ser “certinha” vai-se embora

Em pleno período da troika, quando os cortes de salários e pensões levavam os sindicalistas a arrancar cabelos no Ministério das Finanças, Ana Avoila saiu furiosa de uma das reuniões com a inflexível equipa de Vitor Gaspar. No hall de entrada, mal saiu do elevador, despejou o saco e mesmo à frente das câmaras de televisão falou em "ditadura", em "insulto aos funcionários" e num Governo que "faz tudo para lixar os trabalhadores".

A frase levantou polémica e, pouco depois, em entrevista à Sábado, os jornalistas questionavam-na sobre se não achava que tinha exagerado. "Cada um é como é. Há quem tire cursos de formação para ser certinho. Eu não tirei nenhum curso para ser certinha".

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.