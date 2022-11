Família Real britânica. Dos FabFour ao Megxit

O abismo entre os Príncipes William e Harry terá começado ainda antes do casamento dos Duques de Sussex. William terá recordado a Harry um conselho dado pela mãe contra casamentos apressados. Dadas as circunstâncias em que terminou o casamento dos Príncipes de Gales, parece um conselho sensato e avisado, que foi seguido pelo próprio William, que namorou com a sua atual mulher vários anos. Harry levou a sugestão a mal e interpretou-a como uma ofensa a Meghan.

“What Meghan wants, Meghan gets” terá sido a frase repetida por Harry na preparação do casamento. E o casal conseguiu muito do que queria. Desde uma lista de convidados que excluiu representantes institucionais e incluiu mais celebridades de Hollywood do que a Rainha teria certamente preferido a um pastor pouco convencional num casamento assistido pela Chefe da Igreja Anglicana. Dias antes do casamento, Meghan terá feito Catherine chorar numa prova do vestido da Princesa Charlotte. Só quando decidiu querer usar uma tiara que não lhe tinha sido colocada como opção, a Rainha chamou Harry e avisou-o que Meghan não podia ter tudo o que queria.

