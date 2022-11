Com esta empresa portuguesa é possível criar avatares apenas com um clique

Derrubar as barreiras entre os mundos físico e digital, criando interações virtuais mais humanas. É esta a missão da Didimo, a empresa portuguesa fundada pela professora universitária Verónica Orvalho que automatiza e simplifica a criação de avatares (ou humanos digitais) para as áreas do entretenimento e do retalho.

“O processo inerente à criação de um humano digital é, por norma, bastante longo, sendo necessárias centenas de horas e diversas áreas de trabalho específicas como modelação, manipulação, animação, entre outras”, explica ao Expresso a fundadora da startup com sede no Porto. “A tecnologia da Didimo automatiza e simplifica a complexidade do processo, reduzindo o tempo de conceção da personagem 3D, o Didimo, tornando-o acessível a qualquer pessoa.”

