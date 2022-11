Estes cinco empregos não existiam há uma década e vão dominar o mercado em 2020

A última década do mercado de trabalho foi marcada pelas tecnologias de informação. Mesmo em contexto de crise económica, o sector conseguiu destacar-se na criação de emprego e posicionar-se como uma “aposta certa” em matéria de empregabilidade para a maioria dos candidatos. 2020 não se afigura diferente, confirmam os especialistas de recrutamento.

Embora o desenvolvimento tecnológico e a automação surjam associados à destruição de um número considerável de postos de trabalho, a verdade é que têm contribuído para a redefinição do mercado de trabalho e estão a criar um conjunto de novas profissões, mais qualificadas e substancialmente diferentes das que até aqui conhecíamos. E, segundo a plataforma global de recrutamento Glassdoor, serão essas as carreiras que vão marcar a próxima década, seja na criação de novas oportunidades de emprego ou nas remunerações praticadas.

