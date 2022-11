Este navio já salvou 1373 pessoas e o Expresso acaba de embarcar: viagem pelo trajeto migratório mais mortífero do mundo

Na madrugada desta segunda-feira, o navio norueguês Ocean Viking chegou ao destino, cerca de 25 a 30 milhas náuticas da costa líbia, para iniciar a sua missão, o patrulhamento do trajeto migratório mais mortífero do mundo, a travessia do Mediterrâneo da Líbia para a Europa.

As equipas das organizações não governamentais (ONG) SOS Mediterranée e Médicos sem Fronteiras juntam-se, assim à organização espanhola Proactiva Open Arms, que já se encontrava na zona. A bordo do Ocean Viking, que zarpou no sábado da Sicília, em Itália, ouve-se um inglês com muitos sotaques diferentes, ou não transportasse o navio 32 pessoas das mais diversas nacionalidades, das Filipinas aos Estados Unidos, da África do Sul à Suécia.

