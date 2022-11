“Sánchez tem de decidir se continua a alimentar o ‘vamo-nos a eles’ ou a resolução do conflito”

Nesta parte da entrevista, feita por escrito a partir da cadeia, o político fala da relação com outros partidos e da experiência de estar preso. Na outra parte, que poderá ler este sábado na edição impressa do Expresso, aborda o conflito jurídico-político, o apoio que deu ao novo Governo do socialista Pedro Sánchez e a futura negociação para resolver a questão catalã.

A esquerda independentista lamentou, em 2017, a falta de apoio de outras forças da esquerda espanhola. Faltou compreensão em relação ao processo?

Decerto que a esquerda de todos os quadrantes — a espanhola mas também a europeia e a de outros sítios do mundo — estará de acordo com a causa da independência catalã, mas devemos continuar a explicar-nos e a tecer relações com as esquerdas de todo o mundo.

