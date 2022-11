Quanto podem render €1000 de poupanças? Os melhores fundos da década

Quem investiu €1000 há uma década num dos dez fundos de investimento mais rendíveis a nível nacional terá hoje qualquer coisa entre €3701 (270% mais) e €1702 (70% mais). Se a aposta foi nos dez melhores fundos de pensões abertos, o dinheiro valorizou entre 33% e 52%. Já quem aplicou €1000 num dos dez planos de poupança reforma (PPR) mais rendíveis dos últimos dez anos, acumula hoje uma soma entre €2367 (137% mais) e €1284 (28% mais).

Mesmo neste último caso, o décimo melhor PPR comercializado pelo sistema financeiro nacional rendeu cerca de três vezes mais do que a inflação acumulada ao longo da última década, isto sem contar com os benefícios fiscais em sede de IRS.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.