Os segredos do regresso de Madonna a Lisboa

“Foi uma lição de vida e uma lição de produção, acompanhar a montagem deste espetáculo”. A declaração é de Diogo Varela Silva, realizador português, neto da fadista Celeste Rodrigo e pai de Gaspar Varela, guitarrista de 16 anos escolhido por Madonna para a acompanhar na “Madame X Tour”. A nova digressão da rainha da pop chega este domingo ao Coliseu de Lisboa —prolongando-se até dia 23, num total de oito concertos — e o Expresso falou com o cineasta sobre o que o público português vai poder ver em palco. Reconhecendo que assistiu a quase meia centena de concertos em solo norte-americano, entre 17 de setembro e 21 de dezembro do ano passado, Varela Silva, que nunca tinha visto Madonna ao vivo antes, garante que a artista “não fez nenhuma concessão, não abdicou de nenhuma das ideias que teve” para o novo espetáculo, “teve um trabalho exaustivo. É uma workaholic”.

Depois de se mudar de armas e bagagens para a capital portuguesa, em 2017, Madonna apaixonou-se pelo fado ao ouvir Celeste Rodrigues, entretanto falecida, e entrou em contacto com ela. “Pediu-lhe que escolhesse o melhor sítio para se conhecerem e acabaram por combinar na [casa de fado] Mesa de Frades”, no bairro de Alfama: “passaram uma noite muito gira lá e depois ficaram amigas. Ela convidou-nos para irmos passar o fim de ano a casa dela, nesse ano, em Nova Iorque, e foi aí que as coisas começaram”. Quando a avó do realizador, irmã de Amália Rodrigues, faleceu, a 1 de agosto de 2018, a artista norte-americana deixou uma mensagem carinhosa nas redes sociais, “tenho muita sorte por ter conhecido e cantado com esta lenda absoluta do fado. Que descanse em paz”.

