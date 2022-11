O que se passou no país e no mundo

A leitura da sentença do caso de homicídio do triatleta Luís Grilo, prevista para esta sexta-feira, foi adiada. O adiamento deve-se a uma alteração não substancial dos factos no processo - as defesas dos arguidos Rosa Grilo e António Joaquim não prescindiram de analisar a nova matéria e a juíza concedeu-lhes 15 dias.

À saída do Tribunal de Loures, a advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, esclareceu que as defesas podem agora “requerer mais produção de prova” - como por exemplo a audição de testemunhas -, o que pode levar à reabertura da audiência e a “novas alegações finais”. Se se confirmarem estes novos passos, só depois das alegações finais será agendada nova data para a leitura do acórdão.

