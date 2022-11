O Orçamento do Estado passou. A crise PS-BE nem por isso

António Costa começou com um bluff, piscou o olho a uma maioria alternativa feita de PAN, Livre e PSD-Madeira, inverteu a marcha e virou à esquerda, mas só deu conforto ao PCP, deixando o Bloco de Esquerda entregue à ameaça do chumbo até acabar com uma abstenção quase tão violenta como a de António José Seguro em tempos volvidos. Os socialistas fecharam acordo primeiro com o PCP e quando os votos dos bloquistas já não entravam nas contas aceitaram reunir para encontrar um princípio de entendimento.

Por isso, quando os partidos entraram esta sexta-feira no último dia de debate do Orçamento do Estado na generalidade, o guião já estava mais do que definido: a esquerda absteve-se (até Joacine Katar Moreira, que vendeu caro o seu anúncio), os três do PSD-Madeira também e a direita votou contra. Mas nem por isso o PS deixou de cumprir aquela que parece ser a sua estratégia para a nova legislatura: pintar de maus da fita Catarina Martins e companhia.

