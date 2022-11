Juventude inquieta

Parece incrível, mas decorreram quase cem anos desde que o panorama literário dedicado a um público mais juvenil (mas não só) foi enriquecido com uma série de romances de ficção que acompanharam as aventuras dos Hardy Boys. Com efeito, o longínquo ano de 1927 assinala a estreia desta série literária de inegável sucesso, normalmente associada a Franklin W. Dixon. O mais curioso é que este autor nunca existiu, antes refletiu um coletivo de escritores que adotaram o pseudónimo comum para assinar as peripécias dos irmãos, amigos e demais família, envolvidos em inúmeros mistérios que fizeram, durante décadas, as delícias de milhões de jovens leitores.

Ocorreu-me esta referência porque o nosso mercado livreiro conheceu, entre março e setembro do ano agora findo, a edição de 5 títulos da vasta coleção dos Irmãos Hardy, correspondentes a outras tantas histórias que remetem para uma certa nostalgia no modo de narrar e contextualizar as situações pelas quais passam os aventureiros. A inocência e a reverência possíveis num tempo em que a tecnologia era tão futurista quanto impensável estão patentes na narrativa típica da época e, nalguns pontos, similar à obra de Enid Blyton, porventura a mais conhecida autora de literatura infanto-juvenil.

