Falha técnica ou abate acidental por míssil? Só “a leitura dos destroços” poderá responder

Quando, na madrugada de quarta-feira, duas bases americanas no Iraque foram atingidas por mísseis iranianos, cedo se percebeu que os ataques não tinham provocado vítimas mortais. Poucas horas depois, num acontecimento aparentemente não relacionado, foi noticiada a queda do voo 752 da Ukrainian International Airlines, oito minutos depois de ter descolado do aeroporto de Teerão. Nas últimas horas, surgiram vários vídeos que parecem provar que os ataques iranianos terão feito vítimas colaterais: as 176 pessoas que seguiam a bordo do avião com destino a Kiev.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou esta quinta-feira que os serviços de informação do país sabiam, através de fontes próprias, que o avião fora “abatido por um míssil terra-ar” iraniano. Trudeau advertia, contudo, que o míssil poderia “não ter sido lançado intencionalmente”. No avião seguiam 63 canadianos. No mesmo dia, o jornal “The New York Times” divulgava um vídeo em que se vê uma explosão no momento do impacto.

