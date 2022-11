Orçamento comunitário. Michel promete avançar com compromisso, mas não diz quando

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeu esta quinta-feira em Zagreb, na Croácia, ser isento e avançar com uma proposta de compromisso entre os "amigos da Coesão"- onde se inclui Portugal - e os chamados "cinco frugais" - que inclui Alemanha e Holanda - para acabar com o impasse sobre o próximo Orçamento Comunitário. No entanto, o responsável europeu não se compromete com datas para pôr fim ao braço de ferro sobre o volume e a distribuição de verbas para 2021 a 2027.

Sublinha que só quando "sentir" que há base de entendimento entre os que rejeitam cortes na coesão e os que preferem investir noutras políticas é que avança com a marcação de uma cimeira extraordinária. No final do ano passado, várias fontes davam conta que os líderes poderiam reunir-se em fevereiro para tentar alcançar um entendimento, mas Michel não arrisca o mês ou o dia.

