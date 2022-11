Confiança. A polémica de uma fábrica transformada em residência universitária

O processo arrasta-se há quase uma década. Desde que deixou de funcionar, em 2005, o edifício onde laborava a Perfumaria e Saboaria Confiança teve um destino confuso: foi comprado pelo município para evitar que fosse parar à mão de privados, esteve para ser uma incubadora de startups e de empresas de tecnologia, depois um centro cultural, e houve também ideia de se transformar edifício centenário num centro de ciência viva. A Câmara de Braga anunciou agora a sua venda a privados com o objetivo de ali construir uma residência universitária. Valor base: €3,6 milhões.

Em conferência de imprensa, Ricardo Rio explicou que o edifício foi consignado a um uso que considera “estratégico”: um alojamento universitário. “Poderão ser criadas condições de acolhimento para 300 estudantes naquele local”, disse o presidente da Câmara. O futuro projeto deverá contemplar ainda um segundo edifício de sete andares e dois pisos subterrâneos para estacionamento. A autarquia quer também criar um centro interpretativo ou museu da Fábrica Confiança, espaços de restauração, de comércio e de apoio à residência.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.