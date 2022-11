Arte urbana, os novos roteiros das cidades portuguesas em 10 etapas

De vandalismo a fenómeno “trendy” poucos anos separam a forma como a Arte Urbana ou Street Art é vista pelos habitantes dos bairros e cidades portuguesas. Hoje, já existem roteiros organizados para conhecer as mais emblemáticas e impactantes obras dos vários artistas nacionais, como VHILS ou Bordallo II, com carreira reconhecida além-fronteiras, entre muitos outros, entretanto, convidados a desenhar coleções para chancelas internacionais de renome. E não são poucos os colecionadores de arte rendidos que querem ter um pedaço de rua ilustrada em sua casa. Mas, basta ir deambulando pelas cidades para ter acesso às criações destes talentosos artistas. O Boa Cama Boa Mesa faz um roteiro prático por 10 cidades nacionais, onde a arte urbana é uma atração turística incontornável.

O Wool Fest - Festival de Arte Urbana da Covilhã deixou marcas na cidade, relembrando o passado, mas também catapultando o interior do país para a vanguarda das artes de rua. Bordalo II criou “Olhos de Coruja. Feita a partir de sucata é uma instalação que apela ao renascer da cultura no centro histórico da Covilhã. Foi considerada uma das 25 mais bonitas do mundo pelo Google Art Project, em 2014. Já BTOY inspira-se em fotografias antigas e tem numerosas criações artísticas na cidade, com destaque para o retrato do pastor no Largo da Nossa Senhora do Rosário. Por sua vez, Roc Blackblock fez uma intervenção no quartel de bombeiros da cidade e concebeu uma peça especial em homenagem aos soldados da paz. Estes são apenas alguns exemplos da riqueza do percurso de arte urbana da Covilhã, cujo mapa é disponibilizado um pouco por todos os estabelecimentos da cidade para cada um faça o seu roteiro de arte urbana.

