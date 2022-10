Se vai de viagem deixe a casa 'a dormir'

Imagine que está prestes a sair de casa e pretende fazer um passeio de carro por um trajeto que ainda desconhece. O mais natural, se já tiver sistema de navegação no seu automóvel, é introduzir o destino no monitor do tabliê e esperar pelas três sugestões habituais. Só depois arranca em direção ao local pretendido.

Acontece que, a partir de agora, vai poder fazer isso ainda dentro de casa, antes de sair, através do seu telemóvel. Com esta nova solução de conectividade, a construtora automóvel Renault introduz a possibilidade de o utilizador, a partir do domicílio e com recurso a um smartphone ou a coluna conectada, dar instruções para o seu carro, sobre como preparar ou partilhar um itinerário.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.