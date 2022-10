Que guerra é esta entre o Fisco e os automóveis usados importados?

Vamos por partes. Primeiro há o caso do Imposto Único de Circulação (IUC) em que o Fisco já se deu por vencido e vai devolver o dinheiro cobrado a mais aos contribuintes que reclamarem. Em segundo, há a novela do Imposto sobre Veículos (ISV), em que o Estado continua a não dar o braço a torcer apesar das decisões judiciais que o condenam e da pressão da Comissão Europeia para serem mudadas as regras internas.

No IUC aplicado aos automóveis comprados noutros países do espaço económico europeu, a partir de 2007 (esta é a data da criação do IUC), a Autoridade Tributária e Aduaneira conformou-se com as decisões dos tribunais, reconhecendo que os contribuintes têm razão e que podem reclamar o imposto cobrado em excesso. O processo que abriu o precedente tem que ver com a devolução pelo Fisco, de forma voluntária, de cerca de 1050 euros de IUC a um contribuinte de Pombal, distrito de Leiria, depois de a AT admitir que a fórmula de cálculo do imposto estava incorreta. Desde 2007 até 31 de dezembro de 2019, o código do IUC determinava que um carro usado importado era taxado com base no ano da primeira matrícula portuguesa, independentemente da desvalorização por idade que já tivesse no momento da importação. Isto aconteceu com milhares de casos e abre a porta a igual números de reclamações.

