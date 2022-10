O que se passou no país e no mundo

Uma enfermeira foi agredida esta madrugada nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tendo o caso sido reportado às autoridades policiais.

O caso foi denunciado pela Ordem dos Enfermeiros (OE) e confirmado pelo Hospital de Santa Maria que indica que a situação ocorreu cerca das duas horas da madrugada e que o caso foi entregue às autoridades.

