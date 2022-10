Para onde está a ir o seu dinheiro?

Basta que use um cartão multibanco para pagar um jantar e outro multibanco de uma conta diferente para pagar um almoço e ainda um cartão de crédito para pagar a conta do hipermercado para já se sentir perdido. É perfeitamente normal acharmos que gastamos 400 euros em alimentação por mês e se nos sentarmos ao computador a ver todos os extratos de todas as contas rapidamente chegaremos à conclusão de são 500 ou 600 euros mensais e não fazíamos a mais pequena ideia. É também por isso que a maior parte de nós prefere nem saber. Vai vendo o saldo no multibanco e "Seja o que Deus quiser…", não é?

Neste momento, já há aplicações para telemóvel que juntam todas as suas contas bancárias e que analisam todos os seus gastos para saber sempre para onde vai cada cêntimo. As contas continuam separadas, o que a aplicação faz é somar todas as despesas e receitas como se fossem todas uma só.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.