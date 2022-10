Sargadelos. A revolta que destruiu a fábrica mais moderna da Galiza

O alvo da rebelião foi a fábrica de fundição de ferro do empresário Dom Raymundo Ibáñez, construída poucos anos antes em Santiago de Sargadelos, uma paróquia rural situada no norte da Galiza. O levantamento aconteceu a 30 de abril de 1798 e foi talvez o mais importante de todos os que tiveram lugar na Galiza neste período, não só pelo número de amotinados, como pelas consequências do sucedido.

O alvoroço aconteceu pelas mãos dos camponeses das freguesias situadas em torno de Sargadelos que, desde 1794, eram obrigados por Raymundo Ibáñez a transportar nos seus carros o carvão para a fundição. Tinham de fazer cerca de 25 transportes por ano, o que resultava numa carga de trabalho excessiva e numa grande perda de tempo. As viagens até eram pagas, mas eram-no com atrasos e, muitas vezes, por um valor menor do que aquele acordado. Ao rol de queixas, acrescia ainda a desmatação que Ibáñez fazia de todos os montes e arvoredos da comarca para obter o carvão necessário para os fornos de fundição.

