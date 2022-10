Portugal cumprirá integralmente a regra do Tratado de Maastricht sobre a dívida…daqui a 14 anos

Ainda vai levar mais de uma década até que Portugal consiga cumprir com o critério europeu de manter a dívida pública abaixo de 60% do Produto Interno Bruto (PIB). O rácio deverá cair para 59,3% daqui a 14 anos, segundo as projeções que o economista Ricardo Cabral fez para o Expresso.

Se essa meta se concretizar em 2034, Lisboa poderá cumprir o conjunto das regras de ouro do Tratado de Maastricht, estabelecido em 1992, que obrigam nomeadamente a um défice orçamental abaixo de 3% e uma dívida pública abaixo de 60% do PIB.

