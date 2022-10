O que se passou no país e no mundo

Um homem esfaqueou pelo menos três pessoas no parque Hautes Bruyères em Villejuif, em Val-de-Marne, nos subúrbios de Paris, e foi “neutralizado” pela polícia, avança o jornal “Le Figaro”. Há um morto confirmado.

Alguns relatos dão conta de três feridos e outros de quatro. A agência noticiosa AFP menciona dois feridos graves. Segundo o jornal “Le Parisien”, dois agentes ficaram feridos na operação.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.