Luís Montenegro: “Não tenho nenhum interesse obscuro. Sou totalmente livre”

A entrevista a Luís Montenegro, um dos três candidatos — com Rui Rio e Miguel Pinto Luz — à liderança do PSD na eleição interna do partido marcada para o próximo dia 11, é publicada na íntegra na edição do semanário deste sábado.

O facto de ter pedido diretas no Conselho Nacional do PSD em janeiro de 2018 não prejudicou o partido? Matos Correia, um dos seus mais proeminentes apoiantes, criticou essa decisão.

Dizendo que ela me prejudicou mais a mim do que ao partido. A minha decisão não prejudicou o PSD, eventualmente prejudicou a minha imagem.

Prejudicou?

Não faço ideia, mas não atuei a pensar nisso. O que sei é que o PSD até saiu reforçado daquele momento. O seu líder até teve um comportamento de oposição mais robusto nas semanas subsequentes. Depois o facto de ter desaproveitado esse novo fôlego, já não me compete a mim apreciar. O PSD não perdeu por causa disso. Isso é uma falsa questão, é uma desculpa de mau pagador e sinceramente não contribui para responder aos problemas do PSD. O que o PSD tem de dizer ao país é que não somos o partido para governar Portugal só quando há emergência, para compor os desarranjos que o PS traz. O PSD é uma força alternativa que quer reformar o país. António Costa é hoje um primeiro-ministro esgotado, que já não tem mais nada para dar a não ser o pouco que deu.

Pedro Passos Coelho, incluindo quando Luís Montenegro era líder da bancada, demorou mais do que Rio a anunciar se votava contra o Orçamento. Agora, tem criticado muito Rui Rio pela demora a anunciar o 'chumbo'. Isto não é um exemplo de criticar por criticar?

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.