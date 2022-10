Estado põe ação de €4,3 milhões contra Oliveira Costa e mais quatro

A Parvalorem, sociedade criada na esfera do Estado para ficar com os despojos tóxicos do Banco Português de Negócios (BPN), acionou o pedido de indemnização civil no âmbito do processo-crime contra o fundador da instituição, José Oliveira Costa, e outros quatro antigos administradores ou nomes ligados ao banco e à sua acionista, Sociedade Lusa de Negócios (SLN). A empresa recusou-se a explicar qual o motivo da decisão de ir para a justiça, um passo que é dado depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter confirmado a condenação de todos estes visados no mega processo BPN.

No fim de semana passado, nos últimos dias de 2019, deu entrada uma ação comum no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa colocada pela Parvalorem com um valor de 4.330.562,19 euros. São cinco os réus que ali são elencados, de acordo com os dados que constam no portal Citius: José Oliveira Costa, Luís Caprichoso, Leonel Mateus, Luís Reis de Almeida e ainda Ricardo Oliveira. Todos estão ligados ao BPN.

