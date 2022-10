Miguel Pinto Luz, candidato a líder do PSD: “A maçonaria não tem mais influência do que o Benfica”

A entrevista a Miguel Pinto Luz, um dos três candidatos - com Rui Rio e Luís Montenegro - à liderança do PSD na eleição interna do partido marcada para o próximo dia 11, é publicada na íntegra na edição do semanário.

Os militantes do PSD não têm legitimidade para exigir a um candidato que diga exatamente o que defende na questão da eutanásia?

Não. Não acredito em homens providenciais. Tenho as minhas fragilidades e não tenho uma decisão tomada. Isso é transparência, é humildade e os portugueses gostam disso. É uma questão fraturante e o PSD é maior quando permite aos seus militantes terem a decisão que entenderem. Se fosse deputado, tomaria uma posição, não me esconderia atrás de qualquer votação. Mas é preciso um debate profundo, não partidarizado, é preciso falar com médicos, com profissionais de saúde, falar com especialistas em ética, com as universidades, com a Igreja, é preciso falar de exemplos práticos, é preciso sentir e ouvir a sociedade. E não enveredar por um combate político-partidário.

