Mais uma proibição de telemóveis na escola. Mas são nocivos ou podem ser úteis?

A província de Madrid oficializou nos últimos dias do ano que acaba de terminar a proibição de telemóveis nas salas de aula. A regra, que entrará em vigor no próximo ano letivo e afetará 800 mil alunos, exclui “fins didáticos” expressamente autorizados pelo professor — a mesma ressalva que o Estatuto do Aluno e Ética Escolar português já faz.

Antes de Madrid tinha sido a vez de Ontário, no Canadá, onde a proibição começou em novembro. Segundo um inquérito estadual, 97% dos pais e professores da região acreditavam que o acesso aos telemóveis devia ser restringido de alguma forma. Agora, os alunos só podem usar o telemóvel para propósitos educacionais.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.