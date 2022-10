Estado não sabe o valor de dois terços dos seus imóveis

“Muito incompletos” e com “lacunas”. É assim que o Tribunal de Contas classifica a qualidade dos dados do ministério das Finanças sobre o património imobiliário do Estado. “Esta situação é tanto mais grave quanto os procedimentos implementados não permitem suprir essas fragilidades”, alerta o órgão fiscalizador no parecer, divulgado recentemente, sobre a Conta Geral do Estado de 2018.

Uma década após a entrada em funcionamento do chamado Sistema de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE), continua assim por concretizar a inventariação das casas, edifícios, terrenos e outro património imobiliário público. Quantos são? E quanto valem? São perguntas a que a equipa de Mário Centeno ainda não sabe responder.

