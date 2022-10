Embaixada cercada em 2019, embaixada ocupada em 1979: a mesma luta?

O cerco à embaixada dos EUA em Bagdade, no Iraque, começou na terça-feira quando milícias pró-iranianas tentaram invadi-la, queimaram bandeiras, atiraram pedras e gritaram “Morte à América!”. No dia seguinte, o primeiro do novo ano, uma ordem de retirada pôs fim à tensão. Com o acalmar dos ânimos, um funcionário disse ao jornal “The Washington Post” que só queria recuperar as horas de sono. Outro confidenciou que a primeira coisa a fazer seria fumar o primeiro cigarro em mais de 24 horas.

Os distúrbios serenaram quando as Forças de Mobilização Popular, organização-chapéu de dezenas de milícias xiitas, ordenaram a desmobilização. Mas foi necessária a presença de um responsável do grupo Kataeb Hezbollah, integrante daquelas forças, para os manifestantes resistentes acatarem a ordem de retirada total. O segundo dia do cerco amanhecera tenso junto ao muro que protege o edifício: os manifestantes atiravam cocktails molotov, enquanto os guardas respondiam com gás lacrimogéneo.

