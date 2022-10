“Por favor, ajude-nos”: alerta para o trabalho forçado num cartão de Natal

Florence Widdicombe, de 6 anos, preparava-se para escrever aos amigos da escola quando percebeu que o cartão de Natal, além de um gato com um gorro vermelho e branco na capa, já continha uma mensagem dentro. “Somos prisioneiros estrangeiros na prisão de Qingpu, Xangai, China. Forçados a trabalhar contra a nossa vontade. Por favor, ajude-nos e notifique organização de direitos humanos”, dizia a mensagem, escrita em letras maiúsculas, segundo os media britânicos.

Em declarações à BBC, Florence, de uma localidade próxima de Londres, afirmou-se “chocada” ao deparar-se com a mensagem e, quando esta lhe foi explicada, sentiu-se “triste”. “Abri os cartões há uma semana e estava a escrever neles. Ao sexto ou oitavo cartão, vi que alguém já tinha escrito qualquer coisa”, contou. A mensagem terminava com o apelo: “Use o link para entrar em contacto com o senhor Peter Humphrey.” O pai de Florence, Ben Widdicombe, começou por pensar tratar-se de “uma brincadeira”, mas acabou por contactar Humphrey, ex-jornalista britânico, através do LinkedIn.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).