Montemor-o-Velho. Matos Fernandes garante reparação dos diques colapsados em dois meses

O ministro do Ambiente e da Ação Climática anunciou, esta segunda-feira, que o Governo vai recuperar os dois diques que ruíram no Mondego, em Montemor-o-Velho, trabalhos que, diz, deverão estar “completamente concluídos no prazo de dois meses”.

“O risco de atingir Montemor-o-Velho nunca é nulo, mas neste momento é muitíssimo reduzido”, referiu João Pedro Matos Fernandes, no Porto, garantindo que, já no domingo, se começaram a reforçar os diques nos pontos pontos mais vulneráveis. “Nos sítios das ruturas não temos maneira de fazer chegar as máquinas nos próximos 15 dias. Vamos ter de esperar que o terreno seque, até porque nos próximos 10 ou 12 dias não são previsíveis chuvas”, afirmou o ministro do Ambiente.

