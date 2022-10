Mulheres em luta. Em 1717 as empregadas africanas de Lisboa saíram à rua e a Rainha deu-lhes razão

No começo de maio de 1717, as ruas de Lisboa foram palco de um protesto pouco habitual, protagonizado por mulheres de origem africana, boa parte delas a trabalhar na limpeza das ruas e nas casas de famílias com mais posses, provavelmente gente nobre e grandes mercadores.

O protesto foi desencadeado pela decisão da câmara de Lisboa de impor a essas mulheres negras o pagamento do tributo da sisa sobre os seus rendimentos. Boa parte dessas mulheres seriam escravizadas, mas haveria também, decerto, muitas com o estatuto de “liberta” e, ainda, várias mulheres livres. Algumas dessas mulheres negras reuniram-se numa zona da cidade e fizeram soar o seu desagrado, gritando contra o tributo que tinha sido imposto pela câmara. O seu descontentamento alastrou e as demais mulheres negras acabaram por abandonar os seus lugares de trabalho, juntando-se às que estavam a protestar.

