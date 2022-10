Presentes de última hora: livros para um Natal (ainda) mais saboroso

Numa época repleta de sabores e aromas, nada melhor do que surpreender os amigos ou a família com uma receita única, com uma harmonização perfeita ou com um queijo capaz de fazer do Natal e da Passagem de Ano uma festa perfeita. Para quem procura saber mais sobre vinhos, petiscos, pratos de autor ou sobremesas deliciosas, estes livros são sugestões perfeitas. E podem ser uma ajuda para quem procura um presente de última hora para meter debaixo da árvore de Natal

Regularmente, Vítor Sobral brinda os portugueses com um livro de receitas, com o bacalhau e os petiscos em lugar de destaque. Este ano, o conhecido cozinheiro, que foi Prémio Carreira Boa Cama Boa Mesa, em 2016, decidiu dar a conhecer o mundo do azeite, um dos mais emblemáticos produtos nacionais, passando em revista a história, o cultivo, a apanha e a extração; os tipos de azeite, os defeitos, os cuidados de conservação; e o seu papel na nutrição, para depois apresentar mais de uma centena de receitas. Das sopas (Creme de batata com amêndoas torradas e azeite de especiarias), às sobremesas (pudim de azeite, gengibre e cardamomo com creme de laranja), passando pelos pratos principais (Lulas recheadas com chouriço de porco preto), no livro “Com os Azeites” (€29,90), Vítor Sobral confessa a paixão pelo azeite, elemento incontornável da gastronomia nacional e a base da grande maioria dos pratos tradicionais.

