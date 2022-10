“Perplexo”, Centeno responde a Rio: “Não sabe nada de economia ou nunca viu um Orçamento”

“Ou o dr. Rui Rio não sabe nada de economia – e muito menos Finanças públicas - ou nunca viu fazer um Orçamento do Estado.” Mário Centeno responde assim à crítica do líder do PSD, disparada na noite de terça-feira sobre o Orçamento do Estado de 2020. Em entrevista ao Expresso, que é publicada na íntegra este sábado, Centeno diz-se “perplexo” com a afirmação de Rio e vai mais longe na resposta: “Uma fraude democrática é ter uma oposição que reage de forma… com um complexo de Pavlov a palavras e depois não consegue entender o que são as regras de contabilidade pública e da contabilidade nacional”.

A polémica começou na quarta-feira: Rui Rio aproveitou o jantar do grupo parlamentar do PSD para traçar o guião do mais que antecipado chumbo à proposta do Orçamento do Estado para 2020 e para acusar Mário Centeno de estar a tentar aprovar uma verdadeira “fraude democrática” no Parlamento. Rio referia-se a uma diferença de 590 milhões de euros que existe entre dois quadros do Relatório do Orçamento do Estado, referentes aos níveis de despesa estimados pelo Executivo entre a despesa do Estado contabilizada em contabilidade pública (ótica de caixa, ou seja de entrada e saída de dinheiro) e em contabilidade nacional (ótica de compromissos assumidos para o futuro).

