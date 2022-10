O que se passou no país e no mundo

A rainha discursou, e ficou claro que o Governo não pensa prometer o que quer que seja no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores que até aqui estavam garantidos pela União Europeia. Resta saber se os sobressaltos do Brexit não obrigam a uma revisão rigorosa do texto.

Aberta a legislatura, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, tentou fazer conversa de circunstância com o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, mas isso não aconteceu. As nódoas negras da batalha eleitoral ainda doem. Nas notas introdutórias ao discurso da rainha, Johnson parece assumir que os conservadores vão ficar à frente do Governo pelo menos mais dez anos e o tom quase demasiado entusiasmado com o futuro não deve ter sido fácil de aguentar para as simpatias trabalhistas presentes.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).