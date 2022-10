Há seis meses seguidos que há menos carros na Ponte 25 de Abril

Para quem atravessa a Ponte 25 de Abril todos os dias à hora de ponta ouvir dizer que há menos carros deve parecer engano. Mas as estatísticas de tráfego do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) mostram que há seis meses consecutivos que o número de carros a atravessar a ponte é inferior ao registado nos mesmos meses do ano anterior. Aliás, em quase todos os casos tem até sido mais baixo do que no mesmo período nos últimos quatro anos.

Segundo os dados do IMT, em média, a ponte teve menos 6525 automóveis por dia a fazer a travessia durante este mês de setembro, quando comparado com o mesmo mês de 2018, com um total de 148 mil veículos. Em agosto foram contabilizados menos 8 mil, em média, por dia. Em termos percentuais, a queda mensal tem rondado os 3%.

