27 anos de escrita irreverente com um ornitorrinco pelo meio. As crónicas de Nuno Brederode Santos em livro

Vinte e sete anos de crónicas e dois prefácios: um de Jorge Sampaio, que foi grande amigo de Nuno Brederode dos Santos: “Quantas vezes recordo um dizer do Nuno, uma sua expressão, algum comentário seu mais jocoso com que sempre nos fazia rir a bandeiras despregadas, mesmo nas situações mais graves. O seu círculo de amigos mais chegados, os seus familiares e todos aqueles que pontualmente agremiava, pois o Nuno era, além do mais, um grande conversador com presença regular em tertúlias e encontros, todos lhe devemos em maior ou menor grau tudo o que a sua generosa, inteligente e sabedora companhia nos oferecia, a qual nunca nos deixava iguais”, escreve o ex-Presidente e companheiro de lutas e andanças do Brederode, nome por que todos o conheciam no (nosso) jornal, onde colaborou durante 27 anos.

Esta seleção das “Crónicas do Jornal Expresso 1974-2001” de Nuno Brederode Santos foi feita pela sua irmã Maria Emília Brederode dos Santos, e pela sua companheira, a atriz Maria do Céu Guerra.

