“Imagine o que aconteceria se piratas informáticos, em tempos de tensão, conseguissem apagar a iluminação em Lisboa”

John Noble era diretor de gestão de incidentes no Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido quando um ciberataque sem precedentes, que ficaria conhecido como WannaCry, abalou o mundo. Liderou a resposta a esta ameaça, desenvolvida por norte-coreanos, que infetou mais de 300 mil computadores em 150 países, trabalhando em parceria com o Governo, o sector tecnológico e a comunidade de investigadores.

Hoje no NHS Digital (o antigo Health and Social Care Information Centre do Reino Unido), como diretor não executivo, e na McKinsey, como conselheiro sénior, acredita que trabalhar em conjunto com piratas informáticos, trazendo-os para o lado do bem, é central para identificar as falhas e vulnerabilidades cibernéticas.

