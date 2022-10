“Chicão”: o que disse o candidato ao CDS que quer combater o “politicamente correto”

À primeira vista, uma rutura total com a liderança de Assunção Cristas, pelo menos em termos de discurso. Por entre a aposta no “efeito novidade” e o discurso político associado a uma direita mais à direita, prometendo não se encolher quando for chamado a travar “a batalha cultural” contra a “ditadura do politicamente correto”, é assim que Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular, se apresenta como candidato à liderança do CDS.

Associado às alas mais conservadoras do partido, o presidente dos jovens centristas anunciou oficialmente a entrada na corrida esta terça-feira à noite, no Porto, distrito por onde se candidatou a deputado nas legislativas (uma eleição que falhou). E esses sinais do caminho por onde a sua candidatura se seguirá podem ser constatados também consultando a lista de nomes que acompanharão, para já, o projeto e que continuarão a fazê-lo se for eleito presidente do CDS, confirmou o Expresso junto de fonte da candidatura.

