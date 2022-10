Uma startup portuguesa quer revolucionar o tratamento das doenças do movimento

Chama-se Kinetikos, a palavra grega que significa movimento do corpo humano, tem 12 trabalhadores e está apostada em revolucionar a prática clínica nas doenças do movimento. Para já, acaba de se tornar a primeira PME portuguesa a liderar um projeto europeu no âmbito da iniciativa Horizonte 2020 e tem 5,7 milhões para trabalhar com um consórcio que junta 14 entidades de seis países.

“São cientistas e empresários que vão trabalhar connosco durante 3 anos neste projeto sobre doenças neurodegenerativas e crónicas da população idosa”, diz ao Expresso Luís Rodrigues, cofundador da Kinetikos, com Ricardo Matias.

