Quando ex-chefes de Estado são condenados à morte. Pervez Musharraf é o mais recente

A lista de antigos Presidentes, primeiros-ministros e monarcas condenados à morte é extensa e, desde esta terça-feira, inclui mais um nome: Pervez Musharraf, ex-Presidente do Paquistão. Julgado à revelia, o general foi condenado à pena capital, por “alta traição”. Em causa está uma acusação que pende sobre ele há seis anos, por ter suspendido a Constituição do país e imposto o estado de emergência em 2007.

Atualmente com 76 anos, Musharraf esteve envolvido num golpe de Estado em 1999, foi eleito Presidente dois anos depois e renunciou em 2008, para evitar um processo de ‘impeachment’. No início deste mês, num hospital no Dubai, onde foi internado devido a problemas cardíacos, gravou um vídeo em que afirmava esperar “obter justiça”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).