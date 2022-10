O que se passou no país e no mundo

Depois de ter sido notificada pela Transport of London da não renovação da sua licença para atuar em Londres - um dos seus três mercados mais lucrativos -, por motivos de segurança, a plataforma de transporte descaracterizado de passageiros Uber anunciou o reforço dos seus sistema de verificação e validação de identidade dos motoristas. O sistema, que já se encontrava em teste no Reino Unido, chega agora a Portugal.

A empresa anunciou, em comunicado, o lançamento do seu sistema de Verificação de Identidade em Tempo Real, que já pode ser utilizado em Portugal. "A nova funcionalidade irá solicitar que os motoristas e parceiros de entrega tirem uma fotografia em modo 'selfie' antes de ficarem online. A imagem será imediatamente cruzada com a fotografia de perfil do motorista ou parceiro de entrega e assim garantimos que é a pessoa certa que está ao volante ou a fazer a entrega", explica a empresa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).