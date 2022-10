Dez anos depois, o corte nos salários dos políticos continua em 2020

Cinco anos passados sobre a saída da troika de Portugal há uma redução salarial imposta nos anos difíceis da crise que persiste no país: a redução de 5% sobre os vencimentos dos políticos, que foi aplicada pela primeira vez por José Sócrates, quando a crise grega o obrigou a lançar os primeiros cortes salariais na Administração Pública . Apesar de o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do PSD, Rui Rio, estarem de acordo na defesa do seu fim, este é um corte que se vai manter no próximo ano, apurou o Expresso.

Acabar com os cortes para os políticos reúne pouca popularidade entre a opinião pública, mas António Costa não podia ter sido mais claro na entrevista que deu ao Expresso, no último Verão. Na altura, foi contundente: “Tenho confiança de que ao longo da próxima legislatura esse último corte irá desaparecer. Acho que é importante para devolver normalidade ao quadro remuneratório também dos políticos.” O primeiro-ministro lembrou então que concluídas as reposições para os restantes trabalhadores e pensionistas, era tempo de acabar com esse último corte, até em defesa da “dignidade” das funções políticas.

