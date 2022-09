Saúde. Sabe o que é “fisioterapia digital”? E já viu simuladores de pacientes?

É um mercado pequeno, mas tem potencial. O empreendedorismo no sector da saúde em Portugal tem registado um crescimento significativo nos últimos anos, garante o sócio da Bynd Venture Capital Francisco Ferreira Pinto. “Quando, em 2010, iniciámos a nossa atividade, o ecossistema era quase inexistente”, explica o investidor em declarações ao Expresso. “Temos vindo a acompanhar a evolução que se tem feito desde então e vemos hoje um maior foco das instituições académicas na promoção do empreendedorismo, mais projetos a serem criados, mais empreendedores a arriscar em Portugal e alguns casos de sucesso que conseguiram atrair grandes investidores ou multinacionais do sector.”

Foi o caso das startups portuguesas Sword Health - que opera na área da fisioterapia digital e fechou no início do ano uma ronda de investimento série A de sete milhões de euros liderada pela capital de risco norte-americana Khosla Ventures - e UpHill, cuja ronda de investimento de 600 mil euros que captou este ano foi liderada pelo grupo Luz Saúde, contando também com capital da Bynd. Em apenas três anos, esta última chegou a 95% do sector privado, tem mais de 60 mil profissionais de saúde inscritos nas suas plataformas e já tem presença em Espanha, na Holanda e, em breve, nos países nórdicos.

