Ana Raquel Conceição é advogada, professora da Escola de Direito da Universidade do Minho, conferencista, consultora e formadora. E fez uma tese de doutoramento sobre o estatuto de arrependido colaborador. O tema está na ordem do dia, numa altura em que o Governo anuncia um pacote de medidas que passam por reformular o papel da colaboração premiada nos processos de corrupção. A jurista defende que “nunca o denunciante ou colaborador poderá deixar de ser julgado e condenado”.

Os juízes consideram que não é possível negociar a redução de penas para denunciantes antes do julgamento, como pretende o Governo. Alegam que o contraditório com o denunciante só é possível em fase de julgamento. Como pode o Governo resolver este nó górdio numa altura em que lança estas propostas para combater a corrupção?

Concordo com a posição dos juízes. De facto, o acordo de colaboração carece de ser homologado pelo juiz para cumprir e obedecer todos os princípios e garantias processuais. Mas poderá sê-lo feito nas fases investigatórias e produzir efeito no julgamento, com o pleno exercício do contraditório. Não creio ser um nó górdio pois, tal regime é possível de ser implementado como novo meio de obtenção de prova que carece de constar em letra de lei, em concreto do código de processo penal.

